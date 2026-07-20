Adriano Aimar compie 70 anni: dal garage di casa al sogno diventato impresa

Fra pochi giorni Adriano Aimar, fondatore e titolare di AIP Porte srl di Barge (CN), spegne 70 candeline. Un compleanno speciale che non è solo il traguardo di un uomo, ma la celebrazione di una storia italiana fatta di tenacia, intuizione e passione autentica. Quella di un ragazzo che, partendo da un piccolo garage sotto casa, ha saputo costruire un'azienda moderna, solida e profondamente radicata nel territorio: 150 collaboratori, oltre 1.500 rivenditori in tutta Italia e due “figlie” – AIP Porte e STARK Porte Blindate – diventate un punto di riferimento nazionale nel mondo delle porte interne, delle porte blindate, delle soluzioni tecniche e di design.

Una storia di visione e di cuore

La vita di Adriano è stata un intreccio di gioie, sacrifici e intuizioni geniali. Con determinazione e un coraggio che non ha mai lasciato spazio al dubbio, ha trasformato una piccola attività artigianale in un colosso del settore. Ogni porta uscita dagli stabilimenti di Barge racconta non solo competenza tecnica, ma anche un pezzo della sua storia: la voglia di fare bene, di innovare, di guardare sempre un passo avanti.

«L'azienda per me è come una grande famiglia ma ancor di più come una grande squadra», ama ripetere Adriano. Ognuno con il proprio ruolo, ognuno con il proprio compito, ma con un unico obiettivo da inseguire insieme, sudando ogni giorno per segnare quel gol che si chiama crescita, qualità e futuro.

Un'azienda che guarda avanti

Negli anni AIP Porte ha saputo evolversi con intelligenza, entrando con decisione nel mondo dell'architettura e del design. . Il lancio della collezione di porte tecniche e tagliafuoco “AIP Tech” ha permesso di conquistare importanti spazi nel settore alberghiero e contract, confermando la capacità dell'azienda di interpretare i bisogni del mercato senza mai tradire la propria identità.

Oggi l'attenzione è rivolta con forza ai giovani. Adriano li vede non come semplice ricambio generazionale, ma come il vero motore del domani. Perché un'azienda che vuole durare deve avere il coraggio di affidare il futuro a chi arriva dopo, trasmettendo valori, competenze e quella passione che ha sempre caratterizzato il suo cammino.

Due anime, un solo cuore

AIP Porte rappresenta perfettamente l'Italia che funziona: l'anima artigiana, fatta di mani sapienti, legami veri con il territorio e attenzione ai dettagli, si fonde con l'anima industriale, capace di grandi investimenti tecnologici per produrre di più, meglio e in modo sempre più sostenibile.

Un impegno che si traduce anche in responsabilità ambientale concreta: l'azienda è oggi green e praticamente autonoma dal punto di vista energetico, grazie a un moderno impianto fotovoltaico di ultima generazione e a una caldaia alimentata a cippato che producono energia elettrica e acqua calda per uffici e stabilimenti, dimostrando che crescita e rispetto dell'ambiente possono – e devono – viaggiare insieme.

Un impegno che va oltre il lavoro

Adriano Aimar non ha mai separato l'impresa dal territorio. Attraverso AIP Porte e STARK Porte Blindate è diventato un pilastro sociale della comunità: sponsorizza con convinzione le attività giovanili, soprattutto sportive, e sostiene con continuità il mondo della scuola.

Ogni anno gli stabilimenti aprono le porte agli studenti delle medie per progetti di pre-orientamento al lavoro, mentre l'azienda finanzia i diari scolastici di tutti gli istituti del territorio.

Gesti concreti che dimostrano come per Adriano "fare impresa" significhi anche restituire valore a chi lo circonda.

Settant'anni di gratitudine

A 70 anni Adriano Aimar può guardarsi indietro con l'orgoglio di chi ha costruito qualcosa di grande, ma soprattutto può guardare avanti con la serenità di chi sa di aver seminato bene. Perché le porte che produce la sua azienda non servono solo a dividere gli ambienti: servono ad aprire futuri, a proteggere sogni e a far entrare la vita.

Buon compleanno, Adriano! Grazie per aver dimostrato che con cuore grande, testa dura e tanta umiltà si può ancora scrivere una bella pagina di imprenditoria italiana. La tua squadra, la tua famiglia allargata e tutto il territorio di Barge sono pronti a festeggiare questo traguardo con te... e a continuare a correre al tuo fianco verso nuovi goal.