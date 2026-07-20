Gothia Cup 2026: medaglia d'argento per Accademia Sport di Skf Italia

Sono rientrati dalla Svezia sfoggiando la medaglia d’argento al collo i ragazzi dell'Accademia Sport di Porte (Torino). Il team ha concluso la propria avventura a Göteborg dove ha rappresentato SKF Italia alla Gothia Cup, nella categoria Special Olympics.

La squadra, infatti, aveva vinto il torneo SKF Italia Meet the World dedicato ad atleti con disabilità intellettive che si è disputato a fine aprile in provincia di Torino. Evento che l’azienda organizza da molti anni con l’obiettivo di promuovere lo sport e i suoi valori positivi come strumento di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità consente a una delle squadre partecipanti di volare in Svezia per disputare il Gothia Special Olympics Trophy, rappresentando SKF Italia.

Un torneo straordinario quello giocato in questi giorni da Accademia Sport, concluso durante la finale disputata a Heden contro lo Special Olympic Polonia, partita decisa ai calci di rigore con la vittoria degli avversari per 4-2.

La vera storia di questi dieci giorni a Göteborg, però, va oltre il risultato sportivo. Lontani da casa, i ragazzi hanno condiviso emozioni, sfide e traguardi che porteranno con sé molto più a lungo di qualsiasi medaglia. Come ha detto uno di loro: “L’atmosfera di amicizia e conoscere persone provenienti da tutto il mondo: ecco che cosa non dimenticherò mai”.