 / Politica

Politica | 20 luglio 2026, 12:04

Il Salsasio ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale Nicco

La società di Carmagnola rappresentata dal presidente Quattrocchio e dalla social media manager Molinario

Il Salsasio ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale Nicco

Il Salsasio ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale Nicco

Il Presidente dell'Asd Salsasio Ivan Quattrocchio e la Portavoce e Social media manager Ramona Molinario hanno incontrato il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco nella sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris a Torino, dove hanno presentato le iniziative della nuova stagione sportiva della società e in particolare i progetti di inclusione tra cui il Calcio Universale di EISI Ente Italiano Sport Inclusivi di cui fa parte la squadra e il progetto Salsasio Angels e di cui il Presidente Quattrocchio è Delegato per il Piemonte. 

La società sportiva Asd Salsasio ha voluto ringraziare il Presidente Nicco per la sua continua vicinanza ed ascolto.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium