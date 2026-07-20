Il Salsasio ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale Nicco

Il Presidente dell'Asd Salsasio Ivan Quattrocchio e la Portavoce e Social media manager Ramona Molinario hanno incontrato il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco nella sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris a Torino, dove hanno presentato le iniziative della nuova stagione sportiva della società e in particolare i progetti di inclusione tra cui il Calcio Universale di EISI Ente Italiano Sport Inclusivi di cui fa parte la squadra e il progetto Salsasio Angels e di cui il Presidente Quattrocchio è Delegato per il Piemonte.

La società sportiva Asd Salsasio ha voluto ringraziare il Presidente Nicco per la sua continua vicinanza ed ascolto.