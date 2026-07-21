Il campionato italiano di downhill riempie Prali, ma alle premiazioni manca il Comune

Si aspettavano la presenza del sindaco, o di un suo delegato, alla premiazione del campionato italiano di downhill che si è svolto a Prali, ma ieri (domenica 19 luglio) la loro aspettativa è stata delusa. Claudio Grill presidente del Bike Club I Corvi, associazione che fornisce supporto logistico agli organizzatori dell’evento, esprime il suo rammarico: “Per la prima volta un sindaco non ha partecipato alla premiazione, pur essendo invitato, e non ha mandato nessun delegato al suo posto. È una brutta figura perché si tratta di un evento che porta sul territorio più di mille persone e che richiede un grande lavoro per sistemare le piste su cui si misurano gli atleti”.

Le gare si svolgono lungo le discese dei pendii ripidi di Prali che i ‘piloti’ risalgono grazie alla seggiovia. “Erano 270 i partecipanti e ognuno di loro è salito in Valle con qualche famigliare, con meccanici, allenatori, preparatori atletici. La stima è che sia arrivato un migliaio di persone”. Stima che è stata confermata dal lavoro delle strutture ricettive della Val Chisone e Germanasca: “Il presidente dell’Unione montana, Danilo Breusa, presente ieri alle premiazioni, ci ha detto che c’è chi è sceso fino a Perosa Argentina per trovare un posto libero in cui dormire”. L’evento, infatti, ha visto impegnati gli atleti a Prali già da venerdì, quando si sono svolte le gare di qualifica. “Il campionato italiano viene organizzato da una società specifica a cui il nostro bike club da un supporto. E c’è un gran da fare per preparare le piste: tra i 4 e i 5 ragazzi ci hanno lavorato tutta la settimana. Per noi, la presenza di un amministratore alle premiazioni sarebbe stato un segno di sostegno”.

Interpellato sulla questione da ‘Piazza Pinerolese’, il sindaco di Prali, Eraldo Tron, preferisce non entrare nel merito della mancata associazione con il giornale. Conferma però di aver ricevuto l’invito e commenta il post di rammarico che Grill ha scritto su Facebook: “Il sindaco non risponde mai ai post sui social. Le affermazioni vanno fatte direttamente in Comune attraverso i mezzi idonei”.