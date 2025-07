Pomaretto vince l’edizione 2025 di ‘Valli senza Frontiere’

La squadra di Pomaretto ha vinto l’edizione 2025 di ‘Valli senza Frontiere’, che si è disputata nel fine settimana a Villar Perosa, con fulcro dei giochi il Parco del Bacino.

I pomarini, che ospiteranno la prossima edizione, sono arrivati a pari merito con la squadra di Fenestrelle e Roure (86 punti ciascuno), ma hanno conquistato la vittoria perché hanno primeggiato in 3 giochi (Canestro ad acqua, Bubble Football e Percorso Gianlu), mentre i rivali solo in 2 (Tiro a Segno e Corsa T-Rex). Terza piazza per Pinasca, con 78 punti.

Oltre alla vittoria finale, sono stati assegnati altri premi.

Irene Canale Brunet e Mikaela Calzavara di Perosa sono state le più coraggiose con lo scassabudella costruito da Mattia Bianciotto di Porte.

Villar Perosa si è dimostrata la squadra più in linea con il tema Disney. Pinasca aveva la scassabudella più a tema. Mentre Pomaretto si è imposta anche nella sfilata iniziale.

La manifestazione non si svolgeva da 7anni ed è stata rimessa in piedi da un comitato composto da Loris e Silvio Bermond (Pragelato), Micaela Bianciotto e Gianluca Nota (Porte), Laura Orsolini (San Germano Chisone), Simone Refourn (Inverso Pinasca), Simone Peirone, Andrea Rossi, Francesca e Martina Rostagno (Villar Perosa), affiancato da un gruppo di volontari villaresi: Simone Tessore, Pier Luigi Simondi, Roberta Tron, Daniele Santiano e Vittoria Barisan e da Andrea Costantino di Perrero.