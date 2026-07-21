Villar Perosa: oche al sicuro ma fuochi d’artificio in bilico

Sono pronti a raccogliere le oche una ad una per proteggerle dal frastuono dei botti, ma ora è il problema della siccità a mettere a rischio l’atteso spettacolo pirotecnico della festa di Villar Perosa. I fuochi artificiali al Lago Iceberg sono celebri nel Pinerolese e quest’anno a Pro loco villarese li ha reinseriti nel programma dei festeggiamenti: “Lo scorso anno avevamo deciso di rinunciare allo spettacolo per venire incontro alle sensibilità degli animalisti ma quest’anno abbiamo deciso di riproporlo adottando un escamotage per proteggere almeno le oche del lago”, spiega Roberto Varzani, presidente della Pro loco di Villa Perosa. I fuochi artificiali sono in programma nella sera di lunedì 27 luglio ma sulla possibilità di accenderli pesa l’incognita della siccità: “C’è una direttiva regionale che li vieterebbe. Entro mercoledì, assieme all’Amministrazione comunale, decideremo se sospenderli o meno” aggiunge.

Quest’anno infatti è stata individuata una soluzione per salvaguardare dal rumore almeno le oche. L’Asd Villarese, società di pesca sportiva che gestisce l’area, è infatti disponibile ad occuparsene: “Consultandoci con una guardia ittica, abbiamo deciso di prelevarne dal lago una ad una la mattina di lunedì, o il giorno precedente, aiutandoci con un sacco di juta e incappucciandole per tenerle calme” spiega il presidente dell’associazione, Fabrizio Mongano. L’idea è poi di trasportarle in un recinto apposito, vicino al campo sportivo: “In modo da mantenerle fuori dal perimetro dei fuochi artificiali – sottolinea Mongano –. In un luogo quindi più tranquillo”.

Al lago sono cinque gli esemplari presenti ormai da 6/7 anni. Ma lo specchio d’acqua è frequentato anche dalle anatre selvatiche: “Per i germani però c’è poco da fare perché non possono essere catturati – ammette Mongano –. Tuttavia, in questa stagione frequentano poco l’area forse perché disturbati dalla presenza delle persone. Solitamente tornano in autunno”.