Non aprite quella porta: a Moncalieri falso carabiniere tenta la truffa

Il consiglio è sempre lo stesso: non aprite quella porta. Specie se non conoscete la persona che si trova oltre l'uscio di casa. Dopo che la sua presenza era stata già segnalata tra Carignano ed Osasio, anche a Moncalieri sono giunte segnalazioni di tentativi di truffa da parte di presunti incaricati dell'acqua.

Anche a Moncalieri, dopo Osasio

In un paio di casi, per cercare di rendere più credibile lo stratagemma, uno di loro si sarebbe presentato con addotto la divisa dei carabinieri. I militari dell'Arma, quelli veri, contattati da alcuni residenti di Osasio, hanno subito spiegato che si trattava di una truffa vera e propria, così adesso gli accertamenti si stanno spostando anche tra Moncalieri e la cintura sud di Torino.

Diffidare di chi non si conosce

Le forze dell’ordine consigliano sempre di non far entrare in casa le persone che si presentano all’improvviso dicendo di essere incaricati di Smat piuttosto che di Iren o di qualche compagnia telefonica. E men che meno bisogna fidarsi di coloro che si presentano come rappresentanti dei Carabinieri piuttosto che della Polizia di Stato, se non muniti di tesserino o volti già noti ai residenti del territorio.

Una telefonata per smascherare la truffa

Spesso basta fare una semplice telefonata al comando per capire se davvero è in corso un’operazione o un controllo. E basta dire che si va a prendere il cellulare per una verifica per far allontanare alla svelta chi medita di compiere l'ennesima truffa, magari ai danni di anziani o persone sole e fragili.