Odore nauseabondo, insetti e liquami: i residenti di San Donato contro l'ecoisola

Odore nauseabondo e liquami: nonostante le lamentele dei residenti, non verrà spostata l'ecoisola n.254 di via Carena 7. Collocata nel quartiere di via San Donato, da almeno due anni gli abitanti della zona segnalano il fetore proveniente dal maxi-cassonetto per la raccolta rifiuti.

Puzza ed insetti

Problematiche raccolte dalla consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, che in Sala Rossa ha spiegato: "La puzza che fuoriesce impedisce ai residenti di aprire le finestre, soprattutto durante l'estate". "Oltre a questo - ha aggiunto - proliferano insetti, mosche ed altri insetti attratti dai rifiuti, con potenziali rischi igienico-sanitari per i cittadini".

La replica

"Al momento - ha replicato l'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta - non sussistono le condizioni per lo spostamento dell'ecoisola". Amiat ed il Comune hanno effettuato diversi sopralluoghi, da cui è emerso come spesso la spazzatura venga abbandonata all'esterno.

Per ovviare al problema dell'odore, gli operatori provvedono poi al lavaggio interno delle ecoisole, oltre che dello spazio circostante.