Dalle urla alle fiamme: notte di fuoco al parco delle betulle di Torre Pellice

Brutto spavento la notte scorsa per i torresi che abitano in via Roberto d’Azeglio, vicino al parco delle Betulle. Un gruppo di ragazzi – probabilmente tra i 15 e 20 anni – ha dato fuoco allo scivolo posizionato all’interno dell’area verde nel centro di Torre Pellice.

Era circa mezzanotte di ieri (20 luglio) quando, allarmati, prima dagli schiamazzi dei giovani, e poi dalle fiamme, alcuni residenti nella zona sono accorsi al parco per tentare di spegnere l’incendio con secchiate d’acqua, prelevata dalla fontana presente proprio lì vicino. Tuttavia la plastica dello scivolo continuava a bruciare mettendo a rischio le piante del parco.

Solo i Vigili del fuoco giunti sul posto poco dopo la mezzanotte sono riusciti a spegnere l’incendio. Perlustrando l’area hanno poi trovato una tanica vuota con odore di benzina vicino al muretto accanto allo scivolo, decidendo quindi di chiamare i carabinieri. Verso l’una meno venti è dunque arrivata sul posto la pattuglia dei carabinieri di Cavour.