Furto di rame al cimitero di Racconigi: tre arresti a Carmagnola

È stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Villastellone e di Poirino il furgone con targa straniera che, nella notte tra martedì e mercoledì, percorreva a gran velocità le strade di Carmagnola.

A bordo, i militari hanno fermato tre uomini di nazionalità rumena, tra i 31 e 22 anni e senza fissa dimora, sin da subito apparsi visibilmente agitati agli occhi delle pattuglie.

Aperto il portellone del furgone, i Carabinieri lo hanno trovato colmo di rame.

Ornamenti e orpelli funebri

Numerosi ornamenti ramati e orpelli funebri - da accertamenti il peso di tutto il materiale supererebbe il quintale - hanno portato gli investigatori ad intuire che molto probabilmente i tre uomini avevano appena fatto razzia in un cimitero.

Il furto di Racconigi

Le indagini hanno effettivamente confermato l’ipotesi investigativa sul luogo in cui era da poco avvenuto il furto, il Cimitero Comunale di Racconigi, a circa 15 minuti di distanza.

L'arresto

I tre presunti responsabili sono stati arrestati per “furto aggravato in concorso”, oltre che per “resistenza” e “minacce a pubblico ufficiale” e sono stati tratti in arresto. Si trovano ora presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, a disposizione della Procura di Asti.