Maxi blitz contro le baby gang: la Polizia stringe le maglie anche a Torino

Rapine ai danni di anziani nei quartieri a rischio, giovanissimi trovati in possesso di centinaia di dosi di oppioidi e controlli a tappeto nelle zone della movida e nelle stazioni: c'è anche il territorio torinese al centro dell'imponente blitz della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile. L'operazione, coordinata a livello nazionale dal Servizio Centrale Operativo e sviluppata in 44 province, ha assestato un duro colpo ai reati predatori e allo spaccio, portando a centinaia di arresti, maxi sequestri di armi e droga e al setaccio della rete contro l'incitamento alla violenza.

A Torino la Squadra Mobile ha focalizzato le indagini e i servizi straordinari nei quartieri Barriera di Milano e Madonna di Campagna, nelle aree della movida e presso gli snodi di Porta Nuova e Porta Susa. Il bilancio nel capoluogo piemontese ha portato all'esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di giovani gravemente indiziati di rapine aggregate ai danni di anziani, passanti e un tassista, oltre a un fermo per una rapina ai danni di un anziano in compagnia della nipotina di un anno. Tra gli interventi si registrano inoltre l'arresto di un giovane cittadino straniero trovato con 1.001 pastiglie di ossicodone, l'arresto in flagranza di 6 minorenni per reati contro il patrimonio e droga, e la denuncia di altri 13 minori in stato di libertà con contestuale sequestro di armi da taglio.

Su scala nazionale, la capillare azione di contrasto ha portato all'arresto o al fermo di 539 persone (492 maggiorenni e 47 minori) e alla denuncia in stato di libertà di 791 maggiorenni e 163 minorenni per reati che vanno dalla ricettazione al possesso illegale di armi e allo spaccio. Nel corso dei controlli, che hanno riguardato 187.956 soggetti nelle zone di spaccio e della movida, i poliziotti hanno ispezionato 1.182 immobili — tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati —, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali, contestando 506 sanzioni amministrative in prevalenza per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcol a minori.

I sequestri complessivi ammontano a 703 chilogrammi di droga (tra cui 41 chili di cocaina, 660 chili di cannabinoidi, 2 chili di ketamina e dosi di sostanze sintetiche quali shaboo, ecstasy e MDMA), oltre a 307.000 euro in contanti, monili d'oro e telefoni cellulari rubati. Sul fronte dell'arsenale sono state recuperate 49 armi da fuoco corte e lunghe con munizioni, 87 armi bianche e 95 oggetti atti ad offendere, tra cui storditori elettrici, mazze da baseball, sfollagente e spray urticante. Infine, l'attività investigativa sul web ha individuato 973 profili social nei quali venivano pubblicati contenuti di incitamento all'odio, alla violenza fisica anche contro le forze dell'ordine e all'uso di armi, due dei quali segnalati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento.