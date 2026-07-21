Doppio incidente con i monopattini: in strada San Mauro intubato un ferito di 40 anni, a Cambiano 62enne con sospetto trauma cranico

Doppio incidente con monopattini coinvolti, questo pomeriggio. Un uomo di 40 anni è rimasto coinvolto in uno scontro che si è verificato poco prima delle 17 in strada San Mauro 163. Ancora ignote causa e dinamica che hanno portato all'impatto. Il personale sanitario del 118 di Azienda Zero ha soccorso il ferito che è stato intubato e portato al Giovanni Bosco.



Sempre questo pomeriggio altro incidente sulla provinciale 123, in Località madonna della scala a Cambiano , ancora con un monopattino coinvolto. È intervenuta l'equipe del servizio regionale di elisoccorso che ha prestato le prime cure a un paziente di 62 anni, poi trasportato al CTO di Torino per un sospetto trauma cranico.