Doppio incidente con monopattini coinvolti, questo pomeriggio. Un uomo di 40 anni è rimasto coinvolto in uno scontro che si è verificato poco prima delle 17 in strada San Mauro 163. Ancora ignote causa e dinamica che hanno portato all'impatto. Il personale sanitario del 118 di Azienda Zero ha soccorso il ferito che è stato intubato e portato al Giovanni Bosco.
Sempre questo pomeriggio altro incidente sulla provinciale 123, in Località madonna della scala a Cambiano , ancora con un monopattino coinvolto. È intervenuta l'equipe del servizio regionale di elisoccorso che ha prestato le prime cure a un paziente di 62 anni, poi trasportato al CTO di Torino per un sospetto trauma cranico.
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Cronaca | 21 luglio 2026, 17:53
Doppio incidente con i monopattini: in strada San Mauro intubato un ferito di 40 anni, a Cambiano 62enne con sospetto trauma cranico
Il primo uomo è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero ed è stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco, il secondo è stato accompagnato al Cto
Doppio incidente con monopattini coinvolti, questo pomeriggio. Un uomo di 40 anni è rimasto coinvolto in uno scontro che si è verificato poco prima delle 17 in strada San Mauro 163. Ancora ignote causa e dinamica che hanno portato all'impatto. Il personale sanitario del 118 di Azienda Zero ha soccorso il ferito che è stato intubato e portato al Giovanni Bosco.
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