Investita sulle strisce a Pinerolo: muore dopo due giorni

Era stata travolta sabato mattina, mentre attraversava le strisce pedonali in via Giustetto nella frazione di Abbadia Alpina. A urtarla è stata una Peugeot 208 con al volante una donna, che si era poi fermata per soccorrerla. Sul posto è intervenuta la polizia locale, mentre i sanitari di Azienda Zero l’hanno stabilizzata e portata in ospedale in codice rosso, ma Mariana Apostica, badante 63enne, residente a Pinerolo, non ce l’ha fatta ed è morta ieri, due giorni dopo l’incidente.

A darne il doloroso annuncio la figlia Andreea che le ha dedicato un post Facebook, ricordandola come un angelo. E si sono moltiplicati gli attestati di vicinanza e di affetto per una perdita così grande.

Mentre la donna al volante della Peugeot, una 58enne di Pinerolo, è stata denunciata per omicidio stradale.