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Cronaca | 21 luglio 2026, 14:35

Investita sulle strisce a Pinerolo: muore dopo due giorni

L’incidente era avvenuto sabato in via Giustetto ad Abbadia Alpina

Mariana Apostica

Mariana Apostica

Era stata travolta sabato mattina, mentre attraversava le strisce pedonali in via Giustetto nella frazione di Abbadia Alpina. A urtarla è stata una Peugeot 208 con al volante una donna, che si era poi fermata per soccorrerla. Sul posto è intervenuta la polizia locale, mentre i sanitari di Azienda Zero l’hanno stabilizzata e portata in ospedale in codice rosso, ma Mariana Apostica, badante 63enne, residente a Pinerolo, non ce l’ha fatta ed è morta ieri, due giorni dopo l’incidente.

A darne il doloroso annuncio la figlia Andreea che le ha dedicato un post Facebook, ricordandola come un angelo. E si sono moltiplicati gli attestati di vicinanza e di affetto per una perdita così grande.

Mentre la donna al volante della Peugeot, una 58enne di Pinerolo, è stata denunciata per omicidio stradale. 

Redazione

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