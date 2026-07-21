Barriera di Milano, siringhe e lacci emostatici davanti ai negozi: "Così non si può andare avanti"

Un angolo di strada frequentato quotidianamente da residenti, clienti delle attività commerciali e utenti dell'ufficio postale trasformato, ancora una volta, in narcosala a cielo aperto. Siamo in Barriera di Milano, all'incrocio tra via Spontini e via Monterosa, dove le foto scattate da un passante immortalano siringhe usate, lacci emostatici e uno zainetto abbandonato.

A denunciare l'accaduto è il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Domenico Garcea, che punta il dito contro quella che definisce "una situazione ormai non più tollerabile".

Davanti ai negozi e alle Poste

Il ritrovamento è avvenuto proprio davanti alle attività commerciali che si affacciano sull'incrocio tra via Spontini e via Monterosa, a pochi metri dall'ufficio postale.

A terra, come si vede nell'immagine, diverse siringhe già utilizzate, lacci emostatici e uno zainetto abbandonato, materiale che lascia presumere un recente consumo di sostanze stupefacenti.

"Una situazione sconcertante"

Per Garcea non è solo una questione di decoro ma anche di sicurezza: di chi ogni mattina apre la serranda della propria attività o, semplicemente, si reca alle Poste.

"È preoccupante vedere davanti alla serranda del posto di lavoro una quantità elevata di siringhe usate", afferma il consigliere. "È diventata una situazione veramente sconcertante assistere a questo degrado in una zona di passaggio per le molte persone che si recano nei negozi oppure alle Poste, oltretutto alla vista di tutti e in pieno giorno".

Secondo Garcea è necessario aumentare la presenza delle forze dell'ordine e intensificare le attività di prevenzione nelle aree più esposte al fenomeno dello spaccio e del consumo di droga. "Ci vorrebbero più controlli per la nostra città", conclude il vicecapogruppo azzurro.