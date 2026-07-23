Caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza sul differimento della pena: se ne parlerà il 16 settembre

È stata fissata per le ore 9 di mercoledì 16 settembre l'udienza in camera di consiglio davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere l'istanza di differimento della pena avanzata dalla difesa di Mario Roggero. Il decreto di fissazione del procedimento è stato emesso dal presidente Marcello Bortolato nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio.

La richiesta, presentata dal difensore di fiducia del commerciante, l'avvocato Stefano Marcolini del foro di Verona, punta a ottenere la sospensione facoltativa dell'esecuzione della pena in attesa dell'esito della domanda di grazia. L'istanza di clemenza era stata inoltrata alla presidenza della Repubblica dalla moglie dell'uomo, Mariangela Sandrone, nelle stesse ore in cui il 72enne residente a La Morra si è costituito presso la Casa di Reclusione di Milano - Bollate, lo scorso venerdì 17 luglio.

L'ingresso in carcere del gioielliere è seguito alla decisione della Corte di Cassazione, che mercoledì 15 luglio 2026 ha rigettato il ricorso avanzato contro la sentenza pronunciata a fine 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i ben noti fatti del 28 aprile 2021, quando il commerciante reagì a un tentativo di rapina nel proprio negozio situato in via Garibaldi, in frazione Gallo Grinzane, nel comune di Grinzane Cavour, sparando e uccidendo due dei tre rapinatori.

L'udienza del prossimo autunno si svolgerà nel Palazzo di Giustizia di Milano. Il provvedimento autorizza il condannato a presenziare all'udienza senza scorta oppure a partecipare mediante videocollegamento dall'istituto penitenziario.