Laboratorio analisi AslTo3: rallentamenti temporanei ai punti prelievo per un blocco informatico

Un blocco del software di gestione del Laboratorio Analisi, verificatosi nella serata di ieri, sta determinando rallentamenti nelle attività dei punti prelievo dell’AslTo3 e, di conseguenza, tempi di attesa più lunghi per gli utenti. A comunicarlo, tramite una nota, è la stessa Azienda Sanitaria.

Non appena si è verificato il problema, i tecnici dei servizi informatici sono intervenuti immediatamente, lavorando senza interruzione per tutta la notte. Il sistema è stato ripristinato intorno alle ore 2, ma alcune funzionalità potevano essere verificate esclusivamente con la ripresa delle attività ordinarie nella mattinata odierna.

Sistema più lento

Attualmente tutte le sedi dei punti prelievo aperte al pubblico sono regolarmente operative. Il servizio è garantito e nessun utente viene allontanato, sebbene la ridotta velocità del sistema informatico stia comportando rallentamenti nelle procedure di accettazione e, di conseguenza, tempi di attesa superiori alla norma.

L’AslTo3 si scusa con i cittadini per il disagio e assicura che i tecnici informatici e gli operatori dei Laboratori Analisi stanno continuando a lavorare per riportare il sistema alla piena efficienza nel più breve tempo possibile, monitorandone costantemente il funzionamento e intervenendo tempestivamente su eventuali ulteriori criticità.