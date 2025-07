Scomparso nel nulla 9 anni fa, risolto il giallo di Momo Bakal: arrestato un 62enne per omicidio

Dopo nove anni, risolto il giallo della scomparsa di Momcilo "Momo" Bakal: ieri mattina i Carabinieri hanno arrestato un sessantaduenne serbo con l'accusa di “omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere”. Scomparso nel 2016 La vicenda ha origine nel 2016 quando Bakal, piccolo imprenditore di origine bosniaca residente a Leinì, scompare nel luglio del 2016 in circostanze misteriose con la sua macchina. Di lui non si trovano tracce né in Italia, né nei paesi dell’ex Jugoslavia da cui proveniva. Tracce di DNA

Le ricerche effettuate a largo raggio nelle zone vicino a Leinì– a suo tempo vennero impiegati vigili del fuoco, cani da ricerca e sommozzatori per le aree lacustri e fluviali – non portarono a nulla. La svolta si ebbe dopo il 2023, grazie ai riscontri della banca dati DNA per altri reati che, in qualche modo portarono gli investigatori a focalizzare ulteriormente l’attenzione sul connazionale 62nne. Corpo al Villaretto