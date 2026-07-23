Eduiren porta la sostenibilità nelle scuole, oltre 80mila studenti coinvolti nei progetti ambientali

Dalle aule scolastiche agli impianti tecnologici, passando per laboratori, video e percorsi dedicati all’economia circolare. Anche Torino si conferma uno dei territori centrali per le attività di Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, che nell’anno scolastico 2025-2026 ha registrato una crescita significativa delle iniziative rivolte a studenti, insegnanti e cittadini.

Un percorso che punta a trasformare i temi della sostenibilità, dell’acqua, dell’energia e della gestione dei rifiuti in occasioni concrete di conoscenza e partecipazione, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni.

Il Trm di Torino diventa un’aula a cielo aperto

Tra le esperienze più apprezzate dagli studenti piemontesi ci sono le visite agli impianti del Gruppo Iren, considerati veri e propri luoghi di apprendimento dove approfondire il funzionamento dei servizi ambientali e il rapporto tra tecnologia e sostenibilità.

A Torino protagonista è stato in particolare il Trm – Termovalorizzatore di Torino, uno degli impianti maggiormente visitati nell’ambito del programma Eduiren. Qui studenti e cittadini hanno potuto conoscere da vicino il ciclo dei rifiuti, le tecnologie utilizzate e le strategie per ridurre l’impatto ambientale. Le visite agli impianti complessivamente sono state 353 nei territori serviti dal Gruppo, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

Scuole e studenti al centro dei progetti

Il sistema scolastico resta il principale interlocutore di Eduiren, con un’offerta formativa gratuita articolata in numerosi percorsi didattici dedicati alle diverse fasce d’età, dall’infanzia alle scuole superiori. Nel complesso, tra Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Campania, sono state coinvolte oltre 1.300 scuole e più di 93mila persone tra studenti, docenti e cittadini.

A Torino Eduiren ha consolidato anche la collaborazione con realtà culturali e ambientali del territorio, tra cui il Museo A come Ambiente, oltre alla partecipazione a iniziative come CinemAmbiente Junior, la Giornata della Terra e il Sottodiciotto Film Festival, appuntamenti dedicati ai giovani e ai temi della sostenibilità.

Video, cinema e nuovi linguaggi per parlare di ambiente

La sensibilizzazione ambientale passa sempre più anche attraverso strumenti innovativi. Eduiren ha continuato a investire nei linguaggi digitali e audiovisivi, realizzando contenuti capaci di avvicinare i ragazzi a temi spesso complessi.

Tra le iniziative che hanno avuto maggiore successo c’è il progetto realizzato con Geopop dedicato alla depurazione dell’acqua, mentre prosegue il dialogo con il mondo del cinema attraverso la collaborazione con il Sottodiciotto Film Festival di Torino per la produzione di cortometraggi sui temi ambientali.

Torino protagonista anche nella lotta ai rifiuti elettronici

Tra i progetti sostenuti da Eduiren c’è anche “C’è un futuro nei Raee”, dedicato al recupero e alla rigenerazione dei computer dismessi. L’iniziativa ha permesso di distribuire 750 computer rigenerati in diversi territori italiani, compresa Torino, offrendo un doppio beneficio: ridurre i rifiuti elettronici e favorire l’accesso agli strumenti digitali per enti e associazioni.