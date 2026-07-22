Un Consiglio dei ragazzi senza sindaco: Cumiana punta sul far ruotare i compiti

Prima si scopre la ‘macchina comunale’, poi si lavora sulle idee per il paese. Nelle ultime settimane di scuola, Cumiana ha lanciato il secondo ‘Consiglio comunale dei ragazzi’. Il progetto è gestito dalla cooperativa ‘Motiva’ e seguito dalla referente Rosalba Binella. Coinvolge gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e classi prima e seconda della scuola secondaria. Le classi terze della secondaria non partecipano perché il percorso ha una durata biennale e gli studenti non riuscirebbero a seguirne la conclusione.

L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita del territorio, aiutandoli a comprendere il funzionamento dell’Amministrazione comunale e il valore dell’impegno civico.

Il percorso parte con la scoperta della ‘macchina comunale’ soffermandosi su come funziona il Comune, quali sono i passaggi necessari per realizzare un progetto e quali aspetti ne determinano la fattibilità. Successivamente il focus si sposta sul significato della candidatura e sull’importanza di ragionare e lavorare su idee per il territorio.

“Ci piace che riflettano su progettualità inerenti alla loro fascia d’età, stimolarli a chiedersi cosa manca, cosa sarebbe interessante avere per loro”, spiega Binella.

Nella terza fase del progetto gli studenti passano invece alla candidatura vera e propria. Quest’anno, lunedì 11 maggio, sono stati eletti 17 ragazzi della scuola primaria, mentre il 21 maggio sono stati scelti i 6 rappresentanti della scuola secondaria. In seguito si è svolto l’insediamento ufficiale nel municipio di Cumiana alla presenza del sindaco e del vicesindaco.

Per volontà del primo cittadino Roberto Costelli, ai ragazzi eletti non sono stati assegnati ruoli fissi al contrario tutti resteranno ‘consiglieri comunali’ e, a ogni seduta, i compiti verranno distribuiti in modo diverso, così da permettere a ciascuno di sperimentare differenti responsabilità e garantire un assetto più democratico.

Tra i consiglieri più votati della primaria c’è Giulio Ferrera Gonzalez, classe 5aA, che racconta: “Mi sono candidato perché vorrei fare provare a tutti l’emozione che ho vissuto io quando sono andato al corso di fumetto. Il mio progetto infatti è quello di organizzare corsi o attività sportive gratuite anche per le famiglie con meno possibilità economiche”. Tra gli eletti con più voti alla scuola secondaria c’è invece Beatrice Turinetto, classe 2aC, che ha spiegato: “Mi sono candidata per organizzare giornate e passeggiate sul territorio di Cumiana per tutti i ragazzi. Il mio motto è: ‘fuori dalle aule, dentro la realtà!’”.

Da settembre il consiglio si riunirà ogni mese nella sala consiliare del comune di Cumiana per sviluppare e progettare nuove iniziative.

Il secondo anno del percorso sarà invece dedicato alla realizzazione concreta delle progettualità proposte.