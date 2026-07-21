Sistema Cinema, conclusa la terza edizione: coinvolti oltre 7mila studenti di 118 plessi in 47 comuni del Piemonte

Si è conclusa la terza edizione di SISTEMA CINEMA. Il cinema come linguaggio, strumento, professione progetto di AGIS che utilizza il mezzo audiovisivo quale strumento didattico.

Da novembre 2025 a maggio 2026 sono state realizzate le attività di progetto, tutte a titolo gratuito, che hanno coinvolto complessivamente oltre 7.000 studenti di 118 plessi dislocati in 47 comuni del Piemonte.

In continuità con le precedenti edizioni sono stati proposti specifici percorsi in base all’ordine scolastico, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, per affrontare temi quali i diritti civili, sociali e la tutela dell’ambiente.

Il progetto ha avuto un’ampia diffusione sul territorio piemontese. Sono state coinvolte 17 sale cinematografiche in cui sono state realizzate 38 proiezioni. Di queste, 27 sono state arricchite dall’intervento di esperti. Attraverso la loro mediazione le tematiche trattate nei film e il linguaggio cinematografico sono stati proposti in modo adeguato all'età dei partecipanti, rendendo i contenuti accessibili e coinvolgenti per tutti. Per le restanti 11 la sala cinematografica si è trasformata in aula didattica per affrontare in maniera ludica alcuni elementi specifici del cinema.

L'offerta formativa si è completata con diversi momenti esperienziali. Sono stati realizzati 5 laboratori di produzione che hanno permesso agli studenti della fascia 5/6 anni di costruire macchine ottiche e agli allievi delle secondarie di I grado di sperimentare la produzione di un mockumentary.

Sono state inoltre proposte 12 visite guidate presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino e nella sede di O.D.S. per un'esperienza diretta sul doppiaggio. Infine il progetto ha coinvolto il corpo docente proponendo 4 corsi di formazione per docenti.



"L'ampia adesione e l'entusiasmo registrati per questa terza annualità – riferisce Gimmi Basilotta, Presidente AGIS Piemonte Valle d’Aosta – testimoniano l'efficacia del cinema come strumento pedagogico d'eccellenza. Proprio per la sua capacità di rendere intuitivi concetti complessi e stimolare il pensiero critico, è essenziale che progetti come questo non rimangano esperienze isolate, ma diventino un appuntamento continuativo e consolidato nell'offerta formativa, a beneficio di tutta la comunità scolastica."



“I bandi Cinema per la Scuola – riferisce Marta Valsania, Direttrice Generale AGIS Piemonte Valle d’Aosta - sono stati recentemente pubblicati e anche quest’anno siamo al lavoro per partecipare. Oggi stiamo raccogliendo le adesioni degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado sempre con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di plessi. Nell’ottica di un riequilibrio territoriale dell’offerta formativa e culturale diamo particolare attenzione a quei territori decentrati e che con difficoltà possono avere accesso a questo tipo di progettualità. Invitiamo quindi tutti i dirigenti scolastici e i docenti interessati a contattarci.”



