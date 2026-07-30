Ogni anno, il 30 luglio si celebra la Giornata mondiale dell’amicizia. È una ricorrenza che offre l’occasione per dedicare un po’ di tempo alle persone con cui abbiamo costruito un rapporto di fiducia e complicità. È una festa in cui si può ritrovare un amico che non si vede da tempo oppure scegliere un piccolo regalo che abbia un significato personale.

L’idea di dedicare una giornata all’amicizia ha origini precedenti al riconoscimento ufficiale delle Nazioni Unite. Una delle prime iniziative risale al 1930, quando negli Stati Uniti Joyce Hall, fondatore della Hallmark Cards, propose una giornata dedicata agli amici. L’iniziativa aveva anche un carattere commerciale, legato allo scambio di biglietti d’auguri e non riuscì a trasformarsi in una ricorrenza internazionale.

Qualche anno dopo, nel 1958, in Paraguay, il medico Ramón Artemio Bracho, durante un incontro tra amici, promosse l’idea di una giornata dedicata all’amicizia come strumento di comprensione tra le persone e i popoli. Da quell’iniziativa nacque la World Friendship Crusade, un’organizzazione impegnata nella diffusione della cultura dell’amicizia e della solidarietà al di là delle differenze di nazionalità, religione e cultura.

Il riconoscimento internazionale arrivò molti anni dopo. Nel 2011, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò ufficialmente il 30 luglio International Day of Friendship, asserendo che l’amicizia tra popoli e culture diverse possa contribuire alla costruzione di comunità più pacifiche. La ricorrenza, quindi, riguarda sia l’amicizia nella sua dimensione privata, sia il dialogo e la collaborazione tra persone con esperienze e provenienze differenti.

Nella vita quotidiana, il modo più semplice per celebrare questa giornata è quello di trascorrerla con gli amici. Non è necessario organizzare qualcosa di particolare o costoso. Possono essere sufficienti una cena preparata insieme, un aperitivo, una giornata fuori città, una passeggiata o una serata al cinema. Il 30 luglio, inoltre, cade nel pieno dell’estate; quindi, si presta bene a una giornata in piscina o al mare, a un picnic, a un’escursione oppure a una cena all’aperto. Può essere anche l’occasione per recuperare le attività che si rimandano continuamente per mancanza di tempo.

Si può anche accompagnare la giornata con un regalo. In questo caso non esiste un vero e proprio galateo della Giornata dell’amicizia, ma sarebbe preferibile scegliere regali collegati alla persona che li riceve o a un’esperienza vissuta insieme. Idee semplici e facilmente personalizzabili sono, per esempio, una fotografia stampata e incorniciata, un libro scelto in base ai suoi gusti, una pianta, un accessorio o un oggetto legato a un hobby condiviso. In fondo, la Giornata mondiale dell’amicizia non richiede grandi preparativi. La sua bellezza risiede soprattutto nel ricordo. Le amicizie hanno bisogno anche di tempo. Anche chi non si frequenta tutti i giorni può restare per sempre scolpito nel cuore.

Il 30 luglio, quindi, può diventare una buona scusa per organizzare finalmente quella cena tanto sognata, riprendere un’abitudine o farsi sentire con qualcuno che, tra lavoro e impegni quotidiani, vediamo meno di quanto vorremmo.

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