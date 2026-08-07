Donne e imprese: una prarostinese nel direttivo della Rete al Femminile

Conosce Rete al Femminile da anni, ma ne è entrata a far parte nel 2025. Durante le elezioni per il rinnovo del Direttivo nazionale dell’associazione per il quadriennio 2026-2030, tenutesi lo scorso maggio, Gigliola Foschiano, 53 anni, di Prarostino, è stata nominata consigliera per la sezione di Torino.

Titolare dello Studio Puntoacapo di Pinerolo, realtà che opera nei settori della grafica, del web, della stampa, dell’organizzazione di eventi e della consulenza per l’immagine coordinata, Gigliola Foschiano si è diplomata in Tecniche e Arti della Stampa al Politecnico di Torino. Da sempre impegnata anche nella vita del territorio, è consigliera comunale del Comune di Prarostino.

Dal 1° luglio 2026 fa parte del Direttivo nazionale di Rete al Femminile Ets, un’associazione del Terzo Settore per la promozione dell’imprenditoria femminile nata nel 2016 che conta oltre 600 socie e opera in Italia attraverso 22 rete locali in 10 regioni. Si punta a espandersi sempre di più, soprattutto al Sud, dove non ci sono ancora molte realtà. È una rete dedicata dunque a libere professioniste, lavoratrici autonome e imprenditrici e attraverso workshop, eventi e attività di networking si propone di sviluppare e promuovere un nuovo modello di imprenditoria femminile.

“Come parte del Consiglio direttivo nazionale, ognuna di noi dà un proprio indirizzo all’associazione, sempre restando legate ai valori di fondo dell’associazione: condivisione, crescita, formazione tra le donne imprenditrici, costruzione di relazioni. Dobbiamo coordinare un po’ tutte le reti”, afferma Foschiano.

L’obiettivo è di lavorare sulle difficoltà delle donne nel campo imprenditoriale: “Le donne imprenditrici sono viste un gradino sotto gli uomini imprenditori. È una visione ancora piuttosto radicata. L’impressione è che una donna sia meno autorevole, meno capace; spesso si parla solo al maschile, anche nelle grandi organizzazioni”.

Le donne, poi, hanno necessità e carichi diversi, ad esempio la maternità. “Nel concreto quando diventi madre devi riuscire a far convivere la parte dell’impresa, perché se non lavori non guadagni, il non avere welfare, perché si può richiedere la maternità ma è un sostegno molto più basso rispetto a chi è dipendente, e allo stesso tempo dover seguire figli – spiega –. La difficoltà maggiore nel mio caso è stata quella di sentirsi isolata e sola. La Rete ti dà un gruppo, delle donne con cui confrontarsi, ti dà un posto accogliente e inclusivo in cui non vieni giudicata, a cui puoi appoggiarti”.

Sul territorio pinerolese l’obiettivo di Foschiano è portare la Rete a conoscenza di tutti. “So che c’è un’altra imprenditrice sul territorio iscritta alla Rete. Mi piacerebbe far conoscere di più questa realtà e trovare altre imprenditrici che abbiano voglia o necessità di entrane a far parte”.

Gli incontri, che si tengono a Torino, prevedono sempre una parte di conoscenza e condivisione: “Ci sono eventi ad esempio sulla mindfulness, sulla gestione finanze. C’è tutta una parte di crescita personale che la rete può dare. Sarebbe bello magari portare incontri a Pinerolo. A settembre, quando riprenderemo con la programmazione, ne parleremo”.