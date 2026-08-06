In arrivo un nuovo Distretto del Commercio: il riscatto dell’Unione montana del Pinerolese

Questa volta ce l’ha fatta: l’Unione montana del Pinerolese ha vinto il finanziamento per costituire il Distretto diffuso del Commercio di cui sarà ente capofila. Non è la prima volta che partecipa al bando: “Questa volta non solo il nostro progetto è stato accolto ma si è piazzato primo tra i cinque nuovi progetti finanziati dalla Regione Piemonte”, rivela il presidente dell’Unione montana Mauro Vignola. Sono in arrivo dunque 20.000 euro che, assieme a cofinanziamento di 5.000 euro, permetteranno di costituire il Distretto che potrà poi partecipare a bandi in modo da intercettare ulteriori risorse economiche per la valorizzazione del commercio locale.

“Per noi è una grande soddisfazione vedere finanziato un progetto che ha coinvolto diverse professionalità – continua Vignola –, l’Ascom, e le attività del territorio che sono state interpellate già in questa prima fase”. Uno dei momenti in cui sono state coinvolte le aziende è il lancio del sondaggio sulle priorità del commercio locale: “Si è trattato di un sondaggio conoscitivo a cui hanno risposto oltre 70 aziende: ci ha permesso di individuare alcune delle difficoltà delle piccole attività e alcune proposte per migliorare la propria impresa e il territorio. La fase effettiva di costruzione di una strategia di territorio, per la valorizzazione del commercio locale, partirà solo con la costituzione del Distretto” chiarisce Davide Benedetto, dirigente dell’Unione montana del Pinerolese.

Fanno parte del progetto finanziato i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice.