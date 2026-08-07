Max Mara, una storia di sartorialità e innovazione al servizio delle donne

Ogni donna interpreta l’eleganza in modo personale, attraverso scelte che riflettono carattere, aspirazioni e ritmi di vita differenti. Un guardaroba davvero contemporaneo, del resto, non impone formule prestabilite, ma accompagna l’individualità e lascia spazio a espressioni diverse.

È esattamente a partire da questa consapevolezza che Max Mara ha costruito il proprio rapporto con l’universo femminile: dare forma a capi d’abbigliamento e accessori che non impongono un’immagine, ma offrono a chi li sceglie la possibilità di costruire e rinnovare nel tempo il proprio stile.

Sartorialità e innovazione, fin dalle origini

Il 1951 segna l’inizio di un progetto destinato a contribuire al rinnovamento dell’abbigliamento femminile. Nata a Reggio Emilia, Max Mara porta la cultura sartoriale oltre la dimensione dell’atelier e la inserisce in un sistema produttivo d’eccellenza, aprendo la strada a una nuova idea di prêt-à-porter: rigorosa nella costruzione, moderna nella visione e pensata per entrare concretamente nella vita delle donne.

Precisione del taglio, cura delle finiture e attenzione alla vestibilità diventano così parte di un metodo progettuale capace di coniugare alta qualità e funzionalità.

Innovare, per la Maison, non significa inseguire ogni cambiamento, ma interpretare l’evoluzione delle donne e del loro modo di vivere. Le collezioni nascono da un equilibrio costante tra rigore e libertà, estetica e funzione, riconoscibilità e possibilità di interpretazione. Linee definite, proporzioni studiate e materiali selezionati danno forma a capi che non sovrastano la personalità di chi li indossa, ma la accompagnano.

Un guardaroba completo, con il capospalla al centro

Questa filosofia attraversa l’intero universo Max Mara. Abiti, completi, pantaloni, gonne e maglieria si affiancano a borse, calzature e accessori per comporre un guardaroba articolato, pensato per occasioni e momenti differenti.

Una posizione centrale è riservata ai capispalla, territorio in cui la competenza progettuale della Maison incontra la conoscenza dei tessuti, la costruzione sartoriale e l’attenzione alla vestibilità.

I cappotti, tra i capi più emblematici e riconoscibili di Max Mara, rappresentano una componente essenziale di questa identità. Accanto a giacche, modelli imbottiti, blazer e trench, definiscono una proposta ampia e coerente, espressione di una cultura del capospalla ormai parte integrante del patrimonio del brand.

Nuove proporzioni per un classico: il trench corto

All’interno della proposta, il trench corto da donna rilegge un modello dalla lunga tradizione attraverso lunghezze compatte e un’attitudine più dinamica. Le diverse interpretazioni comprendono costruzioni monopetto e doppiopetto, silhouette dritte, boxy oppure più morbide, accanto a elementi caratteristici come mantelline, cinture e alamari.

La proporzione corta permette al capo di inserirsi con facilità in combinazioni diverse. Può accompagnare un completo sartoriale, completare un abito o dare struttura a un look più informale, senza appesantire la figura. Allo stesso tempo, conserva i codici distintivi del trench e li adatta alle esigenze della quotidianità, soprattutto durante le stagioni di passaggio.

Un patrimonio che evolve insieme alle donne

Dalla sartorialità alla ricerca sulle forme, Max Mara continua così a mettere il proprio patrimonio al servizio delle donne. Ogni collezione rinnova un dialogo iniziato oltre settant’anni fa, con l’obiettivo di creare un guardaroba capace di evolvere insieme a chi lo sceglie e di accompagnarne l’identità con qualità, carattere e misura.

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