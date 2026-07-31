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Regione | 31 luglio 2026, 15:18

Violenza economica, primo via libera dal Consiglio regionale

Approvato l'ordine del giorno della consigliera dem Nadia Conticelli

La consigliera Nadia Conticelli

La consigliera Nadia Conticelli

"Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno a mia prima firma per introdurre nella legge regionale contro la violenza di genere l fattispecie della violenza economica.  Ho sollecitato la rapida calendarizzazione e trattazione della Proposta di legge regionale per riconoscere e contrastare in modo esplicito la violenza economica e rafforzare gli strumenti per l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza. L’atto, collegato al disegno di legge sull’assestamento del bilancio regionale 2026-2028, impegna l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ad attivarsi affinché la proposta venga trattata con priorità e possa approdare in Aula in tempi certi. L’approvazione di questo Ordine del Giorno rappresenta un passo importante per dare più forza e concretezza a un testo preesistente, quello del 2016, nel contrasto a tutte le forme di violenza di genere" dichiara Nadia Conticelli, consigliera regionale del Partito democratico.

 “La violenza economica è spesso invisibile, ma incide profondamente sull’autodeterminazione delle donne e rappresenta uno dei primi impedimenti  sulla possibilità delle donne di sottrarsi a situazioni di abuso - ricorda la consigliera dem - Controllare il denaro, negare l’accesso alle risorse, impedire l’autonomia o costringere a contrarre debiti sono forme di violenza che devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati”.

"La proposta di legge prevede l’introduzione della definizione di violenza economica nella normativa regionale - conclude Conticelli - oltre a incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza, contributi per sostenere la fuoriuscita dal nucleo familiare e percorsi di educazione finanziaria".

Comunicato stampa

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