Dopo 15 anni di appelli eliminati i gradini dal giardino Erasmo da Rotterdam

Dopo oltre 15 anni di attese, segnalazioni e solleciti da parte dei cittadini e dei consiglieri di Circoscrizione, sono finalmente iniziati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’ingresso dell’area verde Erasmo da Rotterdam, all’altezza di via Cercenasco.

Il problema era noto da tempo: due gradini impedivano l’accesso a carrozzine, passeggini e persone con disabilità, rendendo di fatto inaccessibile il giardino da quel lato. La richiesta di intervento, portata avanti da tre consiliature, ha trovato nuova forza grazie all’impegno del consigliere Alessandro Lupi (Lista Civica), che ha più volte sollevato la questione in seno alla Circoscrizione 8.

"È una vittoria storica - spiega Lupi-, e finalmente possiamo dire che qualcosa si muove. Stanno lavorando proprio in questi giorni per abbattere i gradini da entrambi i lati di via Cercenasco, così da rendere accessibile il giardino a tutti".

Il progetto prevede la creazione di due nasi (rampe dolci, in corrispondenza del portico), la realizzazione di uno scivolo di salita a lato del giardino e la sostituzione dell’attuale transenna con due paletti dissuasori, che impediranno la sosta selvaggia pur mantenendo il passaggio libero. "Un abbattimento importante, un’opera piccola ma di grande impatto per la vivibilità del quartiere" per Alberto Loi Carta, coordinatore all’Urbanistica della 8, e il presidente, Massimiliano Miano.

"Negli ultimi mesi abbiamo interagito con i diversi settori competenti della Città - continuano Miano e Loi -, e abbiamo fatto il massimo per venirne fuori. Due settimane fa, dopo l'ultimo incontro, ci è stato garantito l'intervento che è partito puntuale".