Rete divelta e porta sfondata: ladri in azione nel Cral GTT di via Avondo

Ladri in azione presso il Cral Gtt di via Avendo

Prima la rete verde di metallo divelta, poi la porta sfondata. Sono queste sono le immagini dell’effrazione avvenuta lo scorso weekend nel Cral GTT, in via Avendo 26 a Torino. Dopo l’asta deserta del 2024, il circolo è rimasto abbandonato, con la sola JV Tennis a mantenere viva l’immobile e a fare da presidio contro l’abbandono.

Firrao (Torino Bellissima): "Segnale di degrado"

Nonostante questo, lo scorso weekend nel complesso di Barriera di Stura si sono introdotti i ladri. "Un segnale preoccupante del degrado che si sta avvicinando", commenta il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che lunedì in Sala Rossa ha discusso un'interpellanza sul futuro del Cral GTT.

Problemi finanziari

Al momento però la situazione è complessa, a causa anche delle difficoltà finanziarie attraversate in questi anni dal Gruppo, che hanno portato alla decisione di mettere in vendita i locali di via Avondo 26.

"JV Tennis -chiarisce Firrao - continua le attività, anche a favore di persone con disabilità, senza una proroga ufficiale del contratto. E senza risposte da GTT, rendendo difficile programmare la stagione in partenza a settembre".

Vuoti urbani

Quest'area di Torino nord negli ultimi decenni è segnata da vuoti urbani importanti, come l’ex Manifattura Tabacchi, l’ex vivaio e l’ex Poste. "Ora anche il CRAL rischia l’occupazione e il degrado. È tempo di agire, prima che questa zona diventi una terra di nessuno", conclude Firrao.