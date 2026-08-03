Pinerolo 2027: Azione, ORA! e Movimento repubblicani europei si mettono insieme

Azione, ORA! e Movimento repubblicani europei lavoreranno insieme in vista delle elezioni comunali di Pinerolo del 2027. L’annuncio è stato dato stamattina con un comunicato che traccia la strada della collaborazione: “Pinerolo si appresta a vivere un momento cruciale e avrà bisogno di essere rilanciata attraverso una buona amministrazione che sappia coniugare l’esperienza e le nuove generazioni”. Parole che pongono questo blocco in discontinuità con la maggioranza uscente e quindi lontano dal Campo largo che mette insieme un pezzo di maggioranza, Pd e Avs. Campo largo a cui Azione aveva deciso di non prendere parte. E questo fa pensare che o verrà espressa una candidatura autonoma o si sceglierà tra quelle all’orizzonte.

La nota firmata da Nadia Gallo e Cristina Peddis – rispettivamente referente pinerolese e segretaria metropolitana di Azione –, Francesco Politino, Simone Maggi e Alessandro Maro, i primi due esponenti locali di ORA! e il terzo referente provinciale – e Salvatore Sorrentino per i repubblicani, delinea anche modalità della collaborazione e temi. Si va dall’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini alla giustizia sociale e all’europeismo radicale.