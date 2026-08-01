Per Santena e Cambiano 200mila euro da Fondazione CRT, Nicco: "Progetti che investono sull' educazione dei giovani"

"Quando, più di un anno fa, mi furono rappresentate queste due esigenze, mi impegnai a cercare un percorso che potesse trasformare quei bisogni in opportunità concrete. Oggi vedere che quei progetti potranno finalmente partire grazie al sostegno della Fondazione CRT è motivo di grande soddisfazione". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, commenta l'assegnazione di un contributo complessivo di 200 mila euro destinato a due importanti realtà del territorio.

Intervento a Santena

Il primo intervento riguarda la parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Santena, dove il finanziamento consentirà di recuperare e riqualificare aree poco utilizzate trasformandole in spazi di aggregazione e incontro dedicati ai giovani. Un luogo aperto non solo alla comunità santenese, ma anche ai ragazzi dei vicini Comuni di Villastellone e Cambiano, rafforzando la collaborazione tra i territori e offrendo nuove opportunità educative e sociali.

Asilo di Cambiano

Il secondo progetto interessa invece l'asilo Gribaudi di Cambiano, dove il contributo della Fondazione CRT co-parteciperà alle spese per la realizzazione di un'importante Aula Multisensoriale, uno spazio innovativo progettato per sostenere i bambini più fragili attraverso percorsi dedicati allo sviluppo cognitivo, al benessere e al l'inclusione. Il progetto comprende inoltre l'attivazione di un Centro di Ascolto rivolto alle famiglie, con sportelli di consulenza, momenti formativi e spazi di confronto, rafforzando così l'alleanza educativa tra l'asilo, i genitori e la comunità.

"Sono due interventi diversi tra loro – conclude Nicco – ma accomunati dallo stesso obiettivo: costruire luoghi in cui nessuno venga lasciato indietro. Ringrazio la Fondazione CRT per aver creduto in questi progetti, che rappresentano un investimento sul futuro delle nostre comunità e soprattutto dei nostri giovani".