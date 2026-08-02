Proteste No Tav, l'elogio di Nicco a prefetto e questore: garantite legalità e sicurezza

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, interviene a margine delle recenti tensioni legate alle proteste del movimento No Tav, rivolgendo un plauso alle autorità per la gestione dell'ordine pubblico.

Le sue parole delineano una netta contrapposizione tra il clima vissuto durante le manifestazioni e la risposta istituzionale: "Mentre anche nella giornata di oggi dal campeggio No Tav c'era chi sceglieva di irridere le istituzioni con balli e provocazioni, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e la mia più profonda stima al prefetto di Torino, Donato Cafagna, e al questore Massimo Gambino per la gestione oculata, strategica ed efficace dell'ordine pubblico".

La strategia della prevenzione

Secondo Nicco, il lavoro sinergico delle istituzioni ha scongiurato derive pericolose. Il presidente del Consiglio regionale ha evidenziato come l'approccio adottato abbia tutelato tutte le parti in campo: "Grazie a un'attenta attività di prevenzione, a un impeccabile coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte e alla straordinaria professionalità delle forze dell'ordine, è stato possibile affrontare una giornata che si preannunciava ad alto rischio, garantendo il rispetto della legalità, la sicurezza dei cittadini e l'incolumità degli stessi operatori impegnati sul territorio".

Il banco di prova dopo le violenze

Il clima in Val di Susa si era già surriscaldato nei giorni precedenti, rendendo il mantenimento della calma una priorità assoluta per i vertici della sicurezza. Lo stesso Davide Nicco ricorda le tensioni pregresse: "Dopo i gravissimi episodi di violenza registrati nei giorni scorsi, con aggressioni alle Forze dell'Ordine, lanci di pietre, bombe carta, razzi, bulloni e altri oggetti atti a offendere, la giornata di oggi rappresentava un banco di prova particolarmente delicato".

Un risultato ottenuto, a suo dire, grazie a precise direttive: "La strategia predisposta ha dimostrato come prevenzione, programmazione e fermezza siano gli strumenti migliori per tutelare l'ordine pubblico senza rinunciare al pieno rispetto delle regole democratiche".

In chiusura, non è mancato un ringraziamento formale agli agenti schierati per garantire la tenuta del territorio. Il presidente ha rivolto un pensiero agli uomini e alle donne in divisa: "A tutte le donne e agli uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle altre componenti impegnate va la gratitudine delle istituzioni e dei cittadini per il coraggio, l'equilibrio e il senso del dovere dimostrati anche in questa circostanza".

La riflessione di Nicco si conclude con un messaggio di fiducia verso l'apparato statale: "La giornata di oggi conferma che lo Stato sa rispondere con intelligenza, professionalità e determinazione anche alle situazioni più complesse".