Insulti ad AVS, solidarietà di Torino Bellissima: "Parole vergognose, ci dissociamo"

"La violenza in ogni sua forma non ha nulla a che fare con la politica, in nessun caso e in nessuna circostanza". Netta condanna del capogruppo di Torino Bellissima Paolo Damilano al commento contro i consiglieri di Alleanza Verdi Sinistra, apparso sotto ad un suo post.
Lo scatto
L'esponente di centrodestra, al termine del dibattito in Consiglio Comunale sui disordini provocati dei No Tav durante il Festival Alta Felicità dello scorso weekend, aveva pubblicato una foto di Sara Diena e Emanuele Busconi rimasti seduti nei banchi senza alzare alcun cartello di condanna agli assalti.
Gli attacchi
Uno scatto accompagnato dalla seguente didascalia: "Tutti contro le violenze alle forze dell'ordine (tranne AVS)". Sotto il post di Damilano sono piovute critiche ed insulti contro i due esponenti della maggioranza, tra cui qualcuno che ha scritto "dovrebbero penzolar al rondò".
"Parole vergognose"
Parole da cui il capogruppo insieme a tutta Torino Bellissima si "dissocia", definendole vergognose. "Inviamo ai colleghi di Avs -aggiungono - piena solidarietà, rendendoci disponibili a ogni forma di collaborazione, qualora decidessero di intraprendere vie legali".
"Per noi in politica esisteranno sempre avversari, mai nemici. Nessuno spazio per la violenza e l’intimidazione" conclude Damilano.