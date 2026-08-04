Salvati dalla perrera di Siviglia e arrivati a Torino: appello d'adozione per Berlin e Moscù

Un destino che sembrava già segnato e che invece ha trovato una svolta decisiva all'ombra della Mole. Per Berlin e Moscù, due cuccioli di gatto nati a Siviglia (e cui i nomi fanno il verso alla serie tv spagnola "La casa di carta"), il futuro aveva una scadenza drammatica: la perrera spagnola in cui si trovavano non concede seconde possibilità e per moltissimi animali il tempo scorre impercettibile verso un triste epilogo. Loro due, però, sono stati tra i fortunati. Salvati da morte certa, il 18 luglio 2026 sono arrivati in stallo a Torino, muovendo i primi passi in una nuova vita fatta di cucce morbide, giochi e carezze.

I due fratellini bianconeri hanno appena quattro mesi. Moscù si distingue al primo sguardo per una tenerissima macchia nera posizionata sotto il musetto, mentre Berlin sfoggia un "sorriso" naturale sul volto. Sono gatti allegri, curiosi e instancabili, ma soprattutto uniti da un legame indissolubile: dormono vicini, giocano insieme e si cercano continuamente con lo sguardo.

Un'adozione di coppia imprescindibile

Proprio per via di questa complicità nata nei momenti più bui, i volontari che si stanno occupando di loro hanno stabilito una condizione fondamentale: Berlin e Moscù verranno affidati esclusivamente in coppia. Chi deciderà di accogliere uno dovrà necessariamente aprire le porte di casa anche all'altro, per evitare di spezzare l'unica certezza che i due gattini hanno sempre avuto nella loro breve vita.

L'appello si inserisce in una vera e propria corsa contro il tempo, dato che lo stallo torinese terminerà a fine agosto e, insieme a loro, anche altri quattro fratellini della stessa cucciolata sono alla ricerca di una sistemazione definitiva.

I requisiti sanitari

I gatti si affidano vaccinati, microchippati, trattati con antiparassitario e negativi ai test FIV/FeLV. Essendo ancora molto piccoli non sono stati sterilizzati, ma l'impegno alla castrazione all'età opportuna è obbligatorio nel modulo d'affido. Le adozioni sono aperte in Piemonte, Liguria e Lombardia, con eventuale staffetta a carico dell'adottante.

Per garantire la massima tutela dei cuccioli, le associazioni cercano famiglie consapevoli con balconi o terrazzi messi in sicurezza con apposite reti. Considerato il passato dei gatti, si preferiscono ambienti sereni senza bambini piccoli per consentire loro un inserimento graduale. Il percorso prevede la firma del modulo d'affido e un colloquio conoscitivo pre-affido da parte di una volontaria.

Per informazioni e candidature è possibile inviare un messaggio WhatsApp a Ilaria al numero 346.0089802.