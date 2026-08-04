Torna a zampillare l'acqua nella fontana Angelica di piazza Solferino

La fontana Angelica, nel cuore di piazza Solferino, è tornata a funzionare. Realizzata nel 1930 da Giovanni Riva, il monumento è composto da quattro gruppi statuari, allegorici delle stagioni, con figure maschili e femminili circondate da putti e simboli naturali.

La storia

Da oltre un secolo la fontana è uno dei simboli di questa piazza e accompagna la vita della città. Nel tempo è entrata anche nell’immaginario collettivo, grazie alla celebre leggenda dei “due maghi”, una delle tante storie che fanno parte della tradizione torinese.

"Oggi - commenta il sindaco, Stefano Lo Russo, intervenendo all'accensione -, torna a regalarci uno dei luoghi più belli e riconoscibili di Torino".