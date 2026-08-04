Trovata in via Asiago una Testudo Marginata, appello al proprietario

È stata ritrovata nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, in zona via Asiago 8, un esemplare maschio di Testudo Marginata (la nota tartaruga sarda). L'animale, al momento del ritrovamento, si presentava in uno stato di forte abbattimento ed è stato immediatamente messo in sicurezza per riceverne le adeguate cure.

La tartaruga si trova attualmente in custodia e cura presso gli esperti del Canc (Centro Animali Non Convenzionali) della Facoltà di Medicina Veterinaria, dove sta ricevendo l'assistenza veterinaria necessaria.

Verifiche col microchip e requisiti per il ritiro

Dalle prime verifiche effettuate dai veterinari e dalle autorità preposte, la testuggine è risultata provvista di regolare microchip. I proprietari o familiari che la stanno cercando possono quindi contattare la struttura per procedere al ricongiungimento.

Trattandosi di una specie protetta dalla normativa internazionale e nazionale, il centro e le autorità ricordano che per poterne rientrare in possesso sarà necessario esibire la documentazione ufficiale stabilita dalla legge: i richiedenti dovranno presentare il regolare certificato Cites o, in alternativa, la ricevuta della denuncia di possesso effettuata durante la sanatoria terminata il 31 dicembre 1995.