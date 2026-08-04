I numeri vincenti della lotteria di Sinistra Italiana

Ecco l’elenco dei 20 premi estratti alla lotteria di Sinistra Italiana, durante la Festa dei giorni scorsi a Torre Pellice: 604 bicicletta adulto; 260 aspirapolvere batteria; 1037 macchina caffè; 2052 buono benzina; 376 cestino enogastronomico; 2492 gazebo; 596 borsone trolley; 1605 cena x 2; 663 cassetta attrezzi; 2307 zaino sportivo; 244 miele 7 kg; 1443 felpa; 19 vino; 73 zaino da passeggio; 918 borsone; 1823 metro laser; 63 2 barattoli miele 1kg; 343 vino; 1557 mini proiettore led e 2201 pompetta elettrica bici.
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