Terminato il cantiere per l'abbattimento delle barriere attorno al giardino

Finiti i lavori in via Cercenasco, zona Lingotto

Al Lingotto prosegue l’impegno concreto per rendere il territorio più inclusivo. Questa settimana è stato compiuto un passo importante con la rimozione di una barriera architettonica che per anni ha limitato l’accesso al giardino pubblico di via Nichelino angolo via Cercenasco.

L’intervento, realizzato grazie alla squadra di manutenzione straordinaria della Circoscrizione 8, rientra nel più ampio piano di riqualificazione di strade e marciapiedi avviato sul territorio. Un’opera semplice ma dal forte impatto, che permette ora a tutti - persone con disabilità, famiglie con passeggini, anziani - di fruire liberamente dello spazio verde e delle aree gioco adiacenti.

"Dopo anni di richieste, atti consiliari e sopralluoghi, finalmente raggiungiamo un traguardo atteso" commentano con soddisfazione Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8, e Alberto Loi Carta, coordinatore all’Urbanistica. "Questo intervento è un segno tangibile della nostra volontà di costruire un quartiere sempre più attento ai bisogni di tutti, dove nessuno resti escluso".