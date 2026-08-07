Incendi boschivi, rinnovata la convenzione per la tutela tra Regione e Forestale



La Regione Piemonte ha rinnovato la Convenzione siglata con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’impiego delle unità del Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi e protezione civile e nella tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale per il quadriennio 2026-2029 con un impegno economico di 600.000 euro.

La Convenzione stabilisce che la Regione Piemonte, titolare delle funzioni nelle materie di prevenzione incendi e tutela del patrimonio forestale, si avvalga come supporto per tali compiti dell’Arma dei Carabinieri per il migliore svolgimento delle attività, in un quadro di collaborazione interistituzionale.

Il personale dell’Arma dei Carabinieri continuerà a svolgere attività in tema di prevenzione degli incendi boschivi, inclusa la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco realizzata anche utilizzando dati telerilevati da satelliti a disposizione della Regione Piemonte.

La Convenzione prevede inoltre attività di tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche attraverso la verifica a campione delle comunicazioni e delle autorizzazioni di taglio, nonché delle trasformazioni del bosco. È inoltre prevista attività di vigilanza sui cantieri forestali, in collaborazione con gli uffici competenti, sul rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e per contrastare il lavoro irregolare.

Nel quadro della Convenzione è confermata la collaborazione nei tavoli tecnici regionali per l’aggiornamento del Regolamento Forestale e la collaborazione con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di gestione forestale. Vengono infine confermate le attività relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione che garantiscono il rispetto del regolamento regionale in materia di vivaistica forestale.

«Il rinnovo della Convenzione – dichiara l’assessore regionale alle Foreste Marco Gallo – conferma l’impegno della Regione Piemonte nella tutela del patrimonio boschivo e nella prevenzione degli incendi, dando continuità a una collaborazione con il Comando Regione Carabinieri Forestale del Piemonte che negli anni ha dimostrato efficacia e che intendiamo consolidare. Il lavoro quotidiano dell’Arma dei Carabinieri, la loro conoscenza dei territori e delle criticità rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza ambientale e il supporto alle comunità che vivono in particolare nelle aree rurali e montane. Con questo atto la Regione ribadisce la propria attenzione verso i territori e verso il patrimonio forestale che consideriamo di valore strategico per il Piemonte».