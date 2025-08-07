Tutto pronto per la 76ª Fiera del Peperone di Carmagnola: un omaggio al tesoro del Piemonte

Carmagnola si prepara ad accogliere la 76ª edizione della sua Fiera del Peperone, un evento che dal 29 agosto al 7 settembre 2025 trasformerà la città in un vibrante crocevia di festa, cultura e gastronomia. Promossa con orgoglio dal Comune di Carmagnola e organizzata da SGP Grandi Eventi, questa manifestazione è un appuntamento imperdibile che celebra il Peperone di Carmagnola, vero protagonista indiscusso e anima pulsante del territorio.

Nato sotto il sole caldo del Sud America, uno degli ortaggi più amati della nostra tradizione, è arrivato nelle fertili terre della provincia di Torino, agli inizi del Novecento, grazie alla lungimiranza dell'orticoltore Domenico Ferrero di Borgo Salsasio. Da allora, è diventato una coltivazione di pregio e una risorsa fondamentale per l'agricoltura e l'economia locale, tessendo una lunga storia di eccellenza e qualità.

Il Peperone di Carmagnola non è un semplice ortaggio: è un simbolo di dolcezza, versatilità e tradizione. Si distingue per la sua polpa spessa e carnosa, il sapore intrinsecamente dolce e un notevole contenuto di vitamina C, caratteristiche che lo elevano al di sopra degli altri peperoni. La sua coltivazione segue rigorosi metodi tradizionali e sostenibili, garantendo un prodotto di altissima qualità che rispetta l'ambiente e le antiche pratiche agricole. La sua eccellenza è attestata da importanti riconoscimenti, tra cui il marchio di qualità del Consorzio del Peperone di Carmagnola e il riconoscimento come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Questi attestati certificano la qualità superiore del prodotto, garantendone l'origine e l'autenticità.

La 76ª Fiera del Peperone non sarà solo un'esposizione, ma un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale. Un ricco palinsesto di eventi accompagnerà il pubblico alla scoperta di questa eccellenza territoriale e agricola. Oltre all'esposizione di tutte le varianti del peperone, sarà possibile partecipare a showcooking che sveleranno i segreti della sua preparazione, degustazioni guidate per apprezzarne ogni sfumatura di sapore, e veri e propri percorsi enogastronomici. Il tutto sarà arricchito da spettacoli itineranti e intrattenimento pensati per i gourmet lovers, gli addetti ai lavori e per tutta la famiglia. Ed è durante la kermesse che si potranno scoprire il gioiello della terra piemontese, che si presenta in diverse affascinanti varietà, ognuna con la sua personalità e destinazione culinaria. Il Quadrato, dalla forma robusta, è perfetto sia consumato crudo per la sua freschezza sia ripieno e cotto al forno, dove la sua polpa mantiene una consistenza ideale. Il Quadrato allungato, conosciuto anche come "Bragheis", matura precocemente ed è estremamente versatile, prestandosi a ogni tipo di preparazione, specialmente la cottura al forno. Il Tomaticot, dalla forma tondeggiante e schiacciata come un pomodoro, con la sua polpa spessa è l'ideale per antipasti raffinati e sfiziose conserve, anche in agrodolce. Il Corno di Bue, lungo e affusolato, è insuperabile per la classica peperonata e per la conservazione, grazie alla sua polpa compatta che assicura un'ottima tenuta in cottura. Infine, il Trottola, dalla forma a cuore con punta estroflessa o troncata, è una qualità estremamente versatile che assicura alte rese in tutte le preparazioni culinarie. In tema di tradizione, il peperone di Carmagnola è un ingrediente straordinariamente versatile, capace di elevare tanto le ricette tradizionali quanto quelle più innovative. È l'anima di piatti iconici della cucina piemontese come la celebre bagna càuda, dove la sua dolcezza bilancia l'intensità dell'aglio e delle acciughe. Ma non solo: aggiunge un tocco di colore e un sapore unico ad antipasti, primi piatti, secondi e contorni. Grazie alla sua dolcezza naturale, è eccellente anche per conserve e salse, creando sapori autentici e inconfondibili.