A Santena apre la terza area cani, in zona Carolina un nuovo spazio per gli amici a 4 zampe [FOTO]

Una nuova area dedicata ai cani e ai loro proprietari entra a far parte degli spazi pubblici di Santena. Da martedì è aperto il nuovo spazio per gli amici a 4 zampe in zona Carolina, nei pressi del parco giochi di via Sangone, realizzata dal Comune anche in risposta alle richieste arrivate dai cittadini.Si tratta della terza area cani presente sul territorio comunale, che si aggiunge a quelle già disponibili in via Brignole e via Trinità. Il nuovo spazio è stato organizzato in due settori distinti, uno riservato ai cani di piccola taglia e uno destinato agli animali di media e grande taglia, permettendo una fruizione più sicura e adeguata alle diverse esigenze

Come nelle altre aree cittadine, sono presenti fontanelle, panchine e zone d’ombra, con l’obiettivo di creare non semplicemente uno spazio recintato, ma un luogo nel quale cittadini e animali possano trascorrere del tempo in condizioni di maggiore comfort e sicurezza.

"La nuova area nasce da un’esigenza concreta che ci è stata segnalata dagli stessi cittadini e rappresenta un ulteriore intervento per rendere gli spazi verdi di Santena più fruibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone – spiega Cristian Barbini, assessore alle Aree verdi e alla manutenzione del patrimonio –. Abbiamo scelto di differenziare gli spazi in base alla taglia dei cani e di dotarli degli elementi necessari per una permanenza confortevole. Anche interventi apparentemente semplici come questo contribuiscono alla qualità e alla vivibilità dei quartieri".

L’utilizzo delle aree comporta naturalmente anche alcune responsabilità. I cartelli installati dal Comune ricordano le principali norme di comportamento: all’interno degli spazi dedicati i cani possono correre e giocare liberamente sotto la responsabilità di chi li accompagna, mentre resta necessario raccogliere le deiezioni e mantenere pulita l’area. Fuori dagli spazi dedicati valgono invece le disposizioni sull’utilizzo del guinzaglio e, nei casi previsti, della museruola.

Su questo aspetto interviene Giovanni Iannuzzi, consigliere comunale di maggioranza che segue i temi della sicurezza: "Avere spazi dedicati significa anche favorire una convivenza migliore tra chi possiede un animale e chi utilizza parchi, percorsi pedonali e altre aree pubbliche. Le regole sono poche e chiare: rispetto degli altri, attenzione agli animali e cura degli spazi comuni. La sicurezza passa anche dai comportamenti quotidiani e dalla responsabilità di ciascuno".

Con l’apertura dell’area della Carolina, la distribuzione degli spazi dedicati ai cani interessa oggi più zone della città, nell’ottica di rendere questi servizi maggiormente accessibili ai diversi quartieri. "Questa terza area cani nasce dall’ascolto di una richiesta del territorio – sottolinea il sindaco Roberto Ghio –. Santena sta lavorando sulla qualità degli spazi pubblici con interventi grandi e piccoli, perché una città più vivibile si costruisce anche attraverso servizi capaci di rispondere alla quotidianità delle persone. Chi vive con un animale deve poter disporre di luoghi adeguati, così come tutti devono poter condividere gli spazi pubblici nel rispetto reciproco. È questo equilibrio che vogliamo continuare a costruire nei diversi quartieri della città".