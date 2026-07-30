Claudio Gambino riconfermato presidente dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino per il prossimo biennio

L'Unione dei Comuni Nord Est Torino (Unione NET) annuncia ufficialmente il rinnovo del mandato di Claudio Gambino alla carica di presidente dell'Ente. La rielezione è avvenuta con voto unanime durante l'ultima seduta del Consiglio dell'Unione, riunitosi lo scorso martedì 21 luglio.

Gambino rimarrà in carica per altri due anni, garantendo continuità amministrativa e stabilità strategica. A seguito di questa importante riconferma, a breve verranno formalizzati anche i passaggi istituzionali successivi: nei prossimi giorni sarà infatti nominata e confermata la nuova Giunta che affiancherà il presidente nel corso di questo nuovo mandato.

La rielezione all'unanimità rappresenta un forte segnale di coesione tra i Comuni aderenti e un chiaro riconoscimento del lavoro svolto fino a oggi, mirato a rafforzare la rete dei servizi per i cittadini dell'area nord-est del capoluogo piemontese.

A tracciare la rotta e le priorità per la nuova amministrazione è il Documento Unico di Programmazione dup - Triennio 2027-2029. Il Dup costituisce lo strumento fondamentale di guida strategica ed operativa dell'Ente. Il documento si articola in due macro-aree: una Sezione Strategica (SeS), che sviluppa le linee programmatiche, e una Sezione Operativa (SeO), dedicata alla pianificazione finanziaria e gestionale. Tra gli obiettivi centrali delineati dal piano di governo spicca il forte impegno nel settore del Welfare (Missione 12), ambito al quale viene destinata la quota più consistente delle risorse previste per supportare famiglie, minori, anziani e soggetti a rischio di esclusione sociale. L'obiettivo strategico dell'Unione è infatti quello di consolidare i servizi socio-assistenziali e promuovere il radicamento sul territorio della prima accoglienza attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA). A margine della seduta consiliare, il presidente Gambino ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, delineando i punti di forza e le prospettive dell'Unione:

"Sono profondamente onorato della fiducia che i colleghi del Consiglio hanno voluto rinnovarmi con un voto unanime. L'Unione NET si è consolidata nel tempo come un vero e proprio ente di servizio, capace di rispondere in modo tempestivo, efficiente e concreto alle necessità delle nostre comunità. Il nostro know-how rappresenta oggi un'eccellenza assoluta, in particolar modo per quanto riguarda il delicato settore socio-assistenziale, dove non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto ai cittadini più fragili. Voglio inoltre sottolineare il grande valore dei nostri uffici: le competenze interne all'Ente ci permettono di erogare servizi di altissima qualità in maniera capillare sul territorio, arrivando persino a estendere la nostra capacità operativa extra Unione. Questa è la strada tracciata e, insieme alla nuova Giunta, continueremo a lavorare per far crescere ulteriormente questo patrimonio condiviso."

L'Unione NET si conferma dunque un punto di riferimento fondamentale per l'architettura istituzionale e per il welfare dell'hinterland torinese, pronta ad affrontare le sfide del prossimo biennio con una leadership forte e ampiamente condivisa.