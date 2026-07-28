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Viabilità e trasporti | 28 luglio 2026, 14:57

Lavori sulla linea SFM4 tra Bra e Carmagnola: treni stop in due weekend di agosto

Manutenzione straordinaria nei fine settimana dell'1-2 e 29-30 agosto. Trenitalia attiva i bus sostitutivi tra Alba e Carmagnola

Lavori sulla linea SFM4 tra Bra e Carmagnola: treni stop in due weekend di agosto

Modifiche alla circolazione dei treni della linea SFM 4 (Ciriè-Alba), tra le stazioni di Bra e Carmagnola: interventi programmati di manutenzione straordinaria nei fine settimana dell’1 e 2 agosto e successivamente del 29 e 30 agosto.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con servizio bus tra Alba e Carmagnola.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza.

Comunicato stampa

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