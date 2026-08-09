Dora Bianconera, il club juventino che unisce il basso San Donato [FOTO e VIDEO]

Da un'idea nata tra amici e vicini di casa è sbocciata una realtà che oggi conta quasi cento iscritti e guarda al futuro con una sede tutta sua. L'official Fan Club Dora Bianconera, nato tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 nel quartiere Basso San Donato, si prepara infatti ad aprire una nuova fase della propria storia con il trasferimento, a settembre, in uno spazio fisico dedicato ai soci e alle attività del club.

L'associazione è nata dall'iniziativa di alcuni residenti accomunati dalla fede bianconera, con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per i tifosi della zona e rafforzare il senso di comunità attraverso eventi, trasferte e iniziative aperte al territorio.

Una crescita rapida

A guidare il fan club è il presidente Walter Caputo, affiancato dal vicepresidente Alessio Ozimo. Completano il direttivo il tesoriere Basilio Barbieri, la responsabile della segreteria Maria Paola, il referente per gli eventi Alberto Azzalin e Valentina, che segue i rapporti con gli altri club ufficiali.

Nella stagione appena conclusa il gruppo ha utilizzato un bar di via San Donato come punto di ritrovo per seguire le partite e organizzare gli incontri tra i soci. Da settembre, però, il club potrà contare su una sede stabile, un traguardo che testimonia la crescita dell'associazione in pochi mesi di attività.

Il legame con la Juventus

Fin dai primi passi il Dora Bianconera ha costruito un rapporto diretto con la società bianconera, partecipando a diverse iniziative ufficiali organizzate dalla Juventus.

Tra i momenti più significativi c'è stata la partecipazione del presidente Caputo alla foto ufficiale della squadra, un riconoscimento riservato ai presidenti dei fan club più attivi. Lo scatto, realizzato con la squadra guidata allora da Igor Tudor, rappresenta uno dei ricordi più prestigiosi.

Eventi e solidarietà

L'attività del Dora Bianconera non si limita al calcio. Nel corso dell'ultimo anno il club ha promosso diversi appuntamenti coinvolgendo anche ex protagonisti della Juventus come Michele Padovano e Fausto Rossi, creando occasioni di incontro tra tifosi e campioni che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera.

Accanto agli eventi dedicati al calcio, il gruppo punta anche a sviluppare iniziative con una ricaduta sociale sul territorio, rafforzando il ruolo del club come luogo di aggregazione per il quartiere.

Al via il tesseramento

Con circa 90 iscritti già raggiunti, il Juventus Official Fan Club Dora Bianconera guarda ora alla stagione 2026-2027 con una nuova campagna di adesioni e un calendario di iniziative in fase di definizione.