Camper allontanati dai giardini Osasco dopo la segnalazione di un residente

Dopo mesi di segnalazioni e una situazione che si trascinava da anni, i camper che occupavano stabilmente i parcheggi dei giardini Osasco, tra via Osasco e via Bossolasco, sono stati rimossi. La svolta è arrivata dopo la denuncia pubblica di Marco, un residente di borgo San Paolo, e l’interpellanza presentata in Circoscrizione 3 da Davide Scanavino, consigliere di Torino Bellissima.

La situazione era ormai diventata insostenibile: camper e furgoni stazionavano nell’area in condizioni di campeggio permanente, con tavolini, sedie, panni stesi e rifiuti sparsi ovunque. Gli abitanti lamentavano anche episodi di degrado igienico-sanitario, vandalismo e comportamenti sospetti, come la presenza di bici e cani sempre diversi, oltre a minori in condizioni non idonee.

“È da anni che la situazione si ripete sempre uguale, tra brevi spostamenti e ritorni immediati. Nessun controllo ha davvero risolto il problema”, scriveva Marco in una lunga e dettagliata segnalazione, inoltrata anche alle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dal consigliere Scanavino, l'interpellanza ha avuto come obiettivo quello di portare all'attenzione del consiglio circoscrizionale l'urgenza di interventi duraturi, non solo di tipo repressivo ma anche preventivo. L'obiettivo ora è evitare che la situazione si ripresenti.

Nel frattempo, la zona è stata liberata. Resta da capire se si tratterà di una soluzione definitiva o dell’ennesima tregua temporanea.