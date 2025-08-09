Un'auto in panne manda ko il traforo del Fréjus, code verso la Francia

Mattinata complicata quella di oggi, 9 agosto 2025, al traforo del Fréjus, pochi giorni dopo la cerimonia di inaugurazione della seconda canna.

Poco prima delle 10, un’auto in panne nella corsia diretta in Francia ha costretto la concessionaria Sitaf a chiudere temporaneamente il transito in quella direzione. L’intervento dei soccorsi ha permesso di liberare la carreggiata in circa un’ora e, prima di mezzogiorno, il traffico è tornato regolare anche sul tratto interessato.

Tuttavia, complice il secondo weekend di agosto - tradizionalmente da bollino nero per gli spostamenti -le code si sono allungate fino a 90 minuti, come segnalavano i pannelli luminosi a Bardonecchia.