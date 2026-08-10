Rivoli, verde pubblico. Adduce (Lega): "Il numero verde nasce dalle interrogazioni che abbiamo fatto in Consiglio comunale"

"Finalmente le nostre interrogazioni sul verde pubblico hanno dato, almeno in parte, i loro frutti. In alcune zone della città la situazione è finalmente più decorosa, mentre in altre restano ancora criticità che devono essere affrontate". A dirlo è Laura Adduce, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che da mesi porta all’attenzione dell’Amministrazione le problematiche legate alla manutenzione del verde e al decoro urbano.

"Dopo mesi di richieste e segnalazioni – prosegue Adduce – arriva una novità importante: il Numero Verde 800 032 817, attraverso il quale i cittadini potranno segnalare le criticità relative al verde pubblico e alla manutenzione della città".

Il servizio permetterà di segnalare la necessità di taglio dell’erba, interventi di manutenzione nei parchi e lungo i bordi strada e problematiche relative ai marciapiedi. Il Numero Verde sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00.

"È sicuramente un passo nella giusta direzione – sottolinea la capogruppo della Lega – ma non possiamo considerare il problema risolto. Ci sono ancora zone di Rivoli che necessitano di interventi e continueremo a monitorare la situazione, perché il decoro e la manutenzione della città devono essere garantiti in modo uniforme, non a macchia di leopardo".

"Questo è il senso del nostro lavoro di opposizione: segnalare i problemi, fare proposte, insistere con determinazione, controllare e ottenere risultati concreti per i cittadini. Quando una richiesta avanzata nelle sedi istituzionali porta alla nascita di uno strumento utile per i rivolesi, è un risultato positivo. Ma continueremo a vigilare affinché alle segnalazioni seguano interventi concreti e tempestivi".

Adduce conclude: "Non ci accontentiamo dei primi risultati. Continueremo a fare la nostra parte, con determinazione e senza abbassare la guardia. Avanti insieme, sempre".