Lavori per via Roma pedonale sotto il sole: un video mostra gli operai in cantiere nonostante l'ordinanza

Un video di appena otto secondi girato dall’alto, proprio sopra il cantiere di via Roma. Tra poco più di un mese – il 12 settembre – l’arteria centrale della città diventerà pedonale. Si tratta di uno dei tasselli chiave nel cosmo dei molti cantieri portati avanti dall’amministrazione in questo mandato. I lavori corrono veloci, manca davvero poco al taglio del nastro e si continua a operare anche nelle ore più calde. Questo nonostante l’ordinanza regionale che da fine maggio prevede restrizioni per chi lavora all’aperto.

Cosa prevede l'ordinanza regionale

Il provvedimento impone il divieto assoluto di svolgere lavori all'aperto, caratterizzati da esposizione prolungata al sole e attività fisica intensa, specificamente nella fascia oraria compresa tra le 12,30 e le 16. Questa restrizione scatta automaticamente nei giorni e nelle aree in cui la mappa meteo-climatica del portale Worklimate evidenzia un livello di rischio termico alto.

Le limitazioni si applicano in modo rigoroso ai settori più esposti al calore, quali l'agricoltura, il florovivaismo, i cantieri edili e stradali, le cave, le attività di logistica all’aperto e i rider. I datori di lavoro hanno l'obbligo normativo di sospendere le attività pesanti sotto il sole negli orari indicati, aggiornare la valutazione dei rischi inserendo lo stress termico e attuare immediatamente tutte le misure organizzative e di prevenzione necessarie a salvaguardare la salute dei lavoratori.

I controlli e il caso del cantiere di via Roma

Questo stando all’ordinanza. Ma, girando per Torino - così come in altre parti del Piemonte - nelle ore più calde della giornata si nota come questa norma (di buon senso, ma anche di tutela della salute) venga regolarmente disattesa. E questo succede persino nei cantieri che interessano le opere pubbliche.

È quanto mostra il video di pochi secondi realizzato dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Sono le 13,41, un orario confermato da uno screenshot inviato dal consigliere che attesta la veridicità di quanto filmato. All’interno del cantiere si vedono sei persone. Tra queste si nota chiaramente un addetto accovacciato al fianco di una betoniera, mentre estrae del materiale edile.

L'attacco dell'opposizione e la replica del Comune

"Una situazione che lascia senza parole, soprattutto perché il committente è il Comune di Torino", commenta Firrao. "La Giunta si dimostra, ancora una volta, sindacalista quando il datore di lavoro è qualcun altro, ma dimentica gli stessi principi quando è chiamata a dare il buon esempio. Le regole sulla sicurezza valgono per tutti".

Palazzo Civico, interpellato da Torinoggi sulla questione, ribadisce che far rispettare l'ordinanza non è responsabilità del Comune, ma spetta alle singole imprese appaltatrici, anche quando operano per conto dell'amministrazione.

Ma Firrao resta fermo sulle sue posizioni: "Chiediamo che il Comune chiarisca immediatamente quanto accaduto e garantisca il pieno rispetto dell'ordinanza regionale nei cantieri di propria competenza".





Stando ai rilievi della stazione Arpa dei Giardini Reali oggi la temperatura tra le 13 e le 14 ha toccato i 35 gradi. Per la giornata di oggi la piattaforma Workclimate pone Torino in zona rossa, ovvero di rischio alto, dalle 12 alle 16.