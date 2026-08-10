Un quadrifoglio astronomico per osservare Eclissi e Perseidi all’Osservatorio di Luserna San Giovanni

L’Osservatorio Astronomico Val Pellice aprirà le sue porte a tutti gli appassionati del cielo per ammirare le ‘stelle cadenti’, ma non solo. Verranno proposte per mercoledì 12 agosto quattro attività a partire dalle 19 e senza bisogno di prenotarsi.

“L’idea di combinare di eventi ha avuto origine e coincidenza fisica naturale dall’eclissi totale di sole nell’area della Spagna e il passaggio della Terra nell’area dei lasciti, meteoroidi, della cometa Swift-Tuttle, che personalmente chiamo ‘Eredità Cosmiche’, la cui sublimazione genera il magico effetto delle stelle cadenti d'agosto”, spiega Sergio Lera, dell’Osservatorio Urania.

In forma indiretta, dalla Spagna, verrà infatti proiettata l’eclissi totale di Sole, con inizio alle ore 19,30 e culmine intorno alle 20,30. Dal momento del buio serale, dalle 22 circa, verso nord-est, si potranno invece osservare le Perseidi, le stelle cadenti di agosto.

A queste attività, se ne aggiungeranno altre due: l’osservazione del cielo con strumenti professionali come telescopi ottici e, dalle 21, letture, da parte di lettori e lettrici della LaAV, dedicate ai miti del cielo apparentemente minori come le costellazioni Lira, Cigno e Boote.

“Da sempre la nostra associazione ha optato nel coinvolgere altri enti presenti sul territorio, come la LaAV. L’insieme degli eventi cosmici e le nostre tradizionali attività in zona ci hanno dato l’idea di questo ‘bricolage’, il Quadrifoglio Astronomico.”

L’appuntamento è in località Bric del Colletto 1, a Luserna San Giovanni. Si suggerisce di raggiungere la sede a piedi parcheggiando l’auto in luoghi più ampi a valle o lungo strada Panoramica per non restare bloccati.