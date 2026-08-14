Sanità, il caldo non spegne le polemiche. Valle: "Prorogata la sospensione delle assunzioni, risorse dagli ospedali alle case di comunità"

Con una nuova nota del 7 agosto, la Direzione sanità della Regione Piemonte accorda una nuova proroga ai direttori generali delle aziende sanitarie per completare la ricognizione del personale. Contestualmente viene prorogato l'invito a "sospendere le nuove procedure di reclutamento" già contenuto nella nota del 3 luglio. Una situazione che spinge l'esponente dem in Consiglio Regionale, Daniele Valle, a puntare il dito contro la Regione: "Non stupisce che la sospensione temporanea delle assunzioni (10 giorni a partire dal 3 luglio) riceva ora una seconda proroga: l'assessore Riboldi ci ha abituati con una certa insistenza a scadenze annunciate e poi tradite. Notiamo però che questa volta l'assessore si è ben guardato dal firmare la nota che proroga quella sottoscritta da lui stesso. Che sia partita a sua insaputa?".

E prosegue: "Sono altri gli elementi che invece ci preoccupano. Questa sospensione, di cui abbiamo già denunciato effetti negativi a cascata sul territorio, rischia di diventare definitiva a suon di rinvii, nella tradizione italica per cui non c'è niente di più definitivo del provvisorio? Come è possibile che in oltre un mese le Aziende non siano riuscite a fornire informazioni che avremmo immaginato essere già in loro possesso e nella disponibilità dell'assessorato? Davvero non sanno chi fa cosa e dove?".

Infine, la nuova nota insiste su una verifica finalizzata a una possibile riallocazione e riduzione delle risorse. "Stanno per dirottare risorse ospedaliere sulle case di comunità - conclude Valle -. Gli investimenti del PNRR dovevano essere l'occasione per ampliare i servizi a disposizione dei cittadini: la combinazione fra blocco delle assunzioni e spostamento di risorse fra servizi esistenti, rischia di produrre un saldo negativo in termini di quantità e qualità dei servizi sanitari per i piemontesi".