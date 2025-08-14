Venditori abusivi a Porta Palazzo, Alessi (FdI): "Latticini e alimenti senza frigo con questo caldo, non è salutare"

Criticità dei venditori abusivi a Porta Palazzo, a tornare sulla questione è la capogruppo di FdI della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi, che già nel 2014 e nel 2023 aveva presentato due interpellanze nel Consiglio circoscrizionale.

"In questi giorni come sempre ci sono gli abusivi del prezzemolo e altre erbe, creme, borse, latte e altri alimenti come anche il pesce (o non so bene che animale) fritto venduto nelle ceste a terra. Vendere latticini e altri alimenti senza frigoriferi con questo caldo terribile di questi giorni non è salutare, la Città ha il dovere di controllare e vietare questi comportamenti illeciti che possono anche essere pericolosi per la salute delle persone".



"Il tutto come sempre nell’indifferenza della Città, non è una priorità per loro come dimostrato da più di 10 anni di segnalazioni. A volte la Polizia Municipale li fa spostare ma dopo alcuni minuti tutto è come prima - aggiunge la consigliera che annuncia: "presenterò un’altra Interpellanza, insieme ai colleghi di FdI Caria e Giovannini, già sapendo purtroppo le risposte. Per i commercianti autorizzati del Mercato non è bello vedere i venditori abusivi vendere a pochi passi da loro. L'amministrazione targata PD della Città di Torino sembra non avallare l'obbligo di rispettare le regole alla quale tutti i cittadini sono tenuti!".