Detenuto straniero al carcere di Ivrea va in escandescenza e manda otto agenti all’ospedale

Nella serata di ieri, intorno alle 18, un detenuto ventunenne di origine egiziana, ristretto presso la Casa Circondariale di Ivrea, ha messo a soqquadro l’intera struttura. Il detenuto, in evidente stato di agitazione, ha preteso con insistenza l'erogazione di una specifica terapia, rifiutandosi categoricamente di collaborare con il personale. I tentativi di mediazione, protrattisi fino alle 3 del mattino, non hanno avuto esito positivo.

All'improvviso l'uomo si è infatti scagliato contro gli agenti in servizio, ferendone otto, che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche presso l’Ospedale di Ivrea. I poliziotti penitenziari sono stati successivamente dimessi con prognosi variabili dai tre ai sette giorni. Anche il detenuto, in evidente crisi psicofisica, è stato accompagnato in ospedale, da dove è stato poi dimesso. Prima dell’invio in ospedale, ha tentato di impiccarsi. Il gesto è stato fortunatamente sventato grazie al tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria.